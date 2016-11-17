Польские корни и наличие документов, которые их подтверждают, — это, несомненно, чрезвычайно важно. Однако, следует понимать, что только этого будет недостаточно, чтобы получить желаемый документ. Вы также должны ориентироваться в вопросах о географии, истории и культуре Польши, и хорошо разговаривать на польском.

Выучить польский для получения Карты Поляка просто необходимо! Помните, что как только вы зайдете на территорию консульства, с вами будут говорить только на польском языке. Даже когда консул попросит вас показать ему паспорт и другие документы, вы должны понимать, о чем именно он говорит. Так где же заняться изучением польского языка на Карту Поляка, и можно ли сделать это самостоятельно?

Учим польский язык для Карты Поляка

Многие люди пытаются схитрить, и пишут себе ответы на возможные вопросы используя транскрипцию русского на польский. То есть, пишут польские слова русскими буквами. Так, конечно, можно делать, но это очень рискованно, и даже неуважительно по отношению к консулу. Вы должны понимать польские слова, и быть готовым отвечать на вопросы, ответы к которым сложно подготовить наперед. Например, на вопросы о вашей семье.

Можно ли выучить польский самостоятельно?

Можно, конечно, но это займет очень много времени и будет не так эффективно, как занятия с репетитором.

Сколько времени нужно изучать польский перед собеседованием?

Если вы никогда раньше не учили этот язык, то лучше посвятить его изучению хотя бы полгода. Конечно, вы сможете подготовиться и в более ранний срок, однако тогда вы не будете уверены в себе и можете растеряться, если консул задаст вам вопрос, к которому вы не были готовы.

Что лучше — курсы или репетитор?

Однозначно репетитор. Когда вы будете заниматься с учителем один на один, и все внимание будет уделяться только вам, то это, безусловно, будет более эффективно, чем занятия в группе.

Аудио и видео уроки польского языка онлайн

Если вы не хотите обращаться за помощью к репетитору, или же просто какое-то время желаете учить язык самостоятельно, то вам стоит скачать себе самоучитель польского языка для Карты Поляка. Аудио-курс качественных материалов вы найдете внизу! Слушайте и учите — это совершенно бесплатно.

Полезные видео по польскому языку

Основы польского на ютуб

Разговорный язык

Грамматика и фонетика

Конечно, после изучения данных материалов вы не станете польским филологом высшего уровня, однако этих знаний точно хватит, чтобы успешно сдать экзамен на Карту Поляка.

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